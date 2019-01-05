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  3. Bahçeli, "Cumhur İttifakı’nın mehabetini ve meşruiyetini gölgeleyecek açıklamalardan uzak durulacaktır"

Bahçeli, "Cumhur İttifakı’nın mehabetini ve meşruiyetini gölgeleyecek açıklamalardan uzak durulacaktır"

IHAAW160605-SIY/04-01-2019 - MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın mehabetini ve meşruiyetini gölgeleyecek açıklama, değerlendirme, yorum, yayın ve beyanatlardan kesinkes uzak durulacaktır. Cumhur İttifakı'nın siyasi birlikten ziyade ülke, mille

Bahçeli, "Cumhur İttifakı’nın mehabetini ve meşruiyetini gölgeleyecek açıklamalardan uzak durulacaktır"

IHAAW160605-SIY/04-01-2019 - MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın mehabetini ve meşruiyetini gölgeleyecek açıklama, değerlendirme, yorum, yayın ve beyanatlardan kesinkes uzak durulacaktır. Cumhur İttifakı'nın siyasi birlikten ziyade ülke, millet, güvenlik ve tarihi çıkarlarımızı gözeten bir beka beraberliği olduğu unutulmayacaktır" dedi. 04.01.2019 16:06:05 TSI NNNN


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