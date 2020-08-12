Bahçeli: Döviz kurunun yükselişinden sevinenler zalimin oyuncağıdır

MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli'nin açıklamasında, erken seçim tartışmaları, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Doğu Akdeniz'de yükselen gerilimlerin ülkemiz ve uluslararası siyaset gündeminin baş köşesine yerleştiği bir dönemde Beyrut patlaması oldukça düşündürücü ve dikkat çekicidir." diyen Bahçeli,"Türkiye'yi Libya'dan, Suriye'den hatta Doğu Akdeniz'den tecrit etmek için kuyruğa giren müstevli şarlatanlığın Beyrut-Ankara bağlantısını koparmak, ülkemizi içine hapsetmek amacıyla şiddet dolu bir eylem içinde olduğu vehim değil, vaki bir gerçektir. Bu bayatlamış kanlı oyunu merkezinde bozmak hedefiyle Lübnan'a giden Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile Dışişleri Bakanımız zamanlama itibariyle çok doğru bir hamle yapmışlardır" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ AKDENİZ'DEN ÇIKARMAYA HİÇBİR ÜLKENİN GÜCÜ YETMEYEKCEKTİR"

Bahçeli, Yunanistan'ın düşmanca bir tutum sergilediğini belirterek,"Ancak Türk milletinin düşmana ne yaptığı da bilinmektedir. Yüzyıl önce Sevr'e boyun eğip kabullenmemiz için Haziran 1920'de Anadolu'yu istila emri alan kokuşmuş Yunan anlayışının, bugün tekrar küresel emperyalizmin tetikçiliğine heves etmesi Ege ve Akdeniz'i her türlü ihtimale müsait ve müzahir hale getirmiştir. Türk milletinin şakası yoktur. Ayağımızın altında dolaşanın akıbeti ezilmektir. Denizde provokasyon yapanları bekleyen makus son, çırpına çırpına boğulmaktır. Kara sularımızdaki pervasızlıkların nihai sonucu batıştır, balıkların karnıdır, denizin dibidir. Türkiye'yi Akdeniz'den çıkarmaya, Anadolu coğrafyasına kıstırmaya ve sıkıştırmaya hiçbir ülkenin gücü yetmeyecektir" şeklinde konuştu.

"YUNANİSTAN HİÇ KİMSEYE GÜVENİP KAĞITTAN KAPLANLIK YAPMAMALIDIR"

"Yunan yönetimi Meis Adası'ndan dolayı haksız ve hayasız şekilde 40 bin kilometre karelik deniz yetki alanı talep ederken, Türkiye'yi Akdeniz'de durdurmaya, Akdeniz'i Türkiye'ye kapatmaya kalkışmaktadır." diyerek şunları söyledi:

"Meis Adası'nın Türkiye'ye uzaklığı 2 kilometredir. Bu adanın Yunanistan ana karasına mesafesi ise 580 kilometredir. Yunanistan'ın Ege'de alçakça işgal ettiği adalardan, adacıklardan ve kayalıklardan derhal çekilmesi, adaları silah ve askerden arındırması, Akdeniz'deki tahriklerine son vermesi çok tehlikeli kapışma ve kutuplaşmaların önlenmesi açısından mecburiyettir. Türkiye ile Yunanistan arasında uzun yıllardır devam edegelen deniz sınırı sorunu, hava sahası ve kıta sahanlığı anlaşmazlıklarıyla coğrafi formasyonlardaki ihtilaflar siyaset ve diplomasinin imkanlarıyla masaya yatırılmalıdır. Yunanistan hiç kimseye güvenip de kağıttan kaplanlık yapmamalıdır. Türk milleti korsan ve düşman niyetleri yeri gelirse nefesiyle yeri gelirse kanıyla canıyla bertaraf edecektir. Uluslararası hukuka uygun, komşuluk ahlakına bihakkın riayet eden anlaşma, görüşme ve mutabakatlarla kronik sorunların çözümü mümkün ve muhtemeldir. Yunanistan derinleşen krizlerin yatışmasına, sertleşen ilişkilerin yumuşamasına hizmet yerine destek olursa bizatihi kendisi zarar görecektir. Türkiye'nin kıta sahanlığına sırt dönmesi, mavi vatanından ödün vermesi, tehditlere tamam demesi akla ziyan bir beklentidir."

"SEROK AHMET'İN DİYARBAKIR'DA PKK ÜSLUBUYLA KONUŞMASI SKANDAL BİR ÖRNEKTİR"

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dış politikada bunlar oluyorken Türkiye'yi Lübnan'a dönüştürme gayreti, Suriye'ye çevirme gayesi, milli birlik ve kardeşlik hukukumuzu zedeleyecek teşebbüslerde bulunma gafleti hain bir niyet olarak karşımızdadır.Marksist literatürü ortaokulda öğrenmiş kerameti kendinden menkul Serok Ahmet'in Diyarbakır'da PKK üslubuyla konuşması, sözde Kürt sorununu yeniden diline dolayıp ana dilde eğitimden bahsetmesi emperyalist tutsaklığın ulaştığı hazin düzeyi göstermesi bakımından skandal bir örnektir. "

"ALİ BABACAN'IN FELAKET TELLALLIĞI IMF'CI ZİHNİYETİN SİPARİŞ ELEŞTİRİLERİDİR"

"Bunun yanında Ali Babacan'ın ekonomide felaket tellallığı yapması küresel tefecilerin, IMF'ci bir kafanın, teslimiyetçi bir zihniyetin sipariş eleştirileridir." diyerek sözlerini,"Bunlara inanacak, itibar edecek hiç kimse yoktur. CHP'nin çatısı altında kendilerine ikbal arayanların zillete düşmeleri acziyettir, teslimiyettir, melanettir. Serok'un sözde Kürt sorununa vurgu yapması, CHP'nin bölücü bir kisveye bürünüp sözde Kürt sorunuyla ilgili rapor hazırlığı içinde olması içimizdeki devşirilmiş siyaset artıklarını teşhir etmiştir. Terörle mücadeleye destek vermekten köşe bucak kaçınıp, şehidi şühedayı ağızlarına almaktan imtina edip Türkiye'nin büyüme, yükselme ve prangalarını kırma dirayetine kara çalanlar tek kelimeyle işbirlikçidir. Terör örgütlerine darbe vuruldukça CHP-HDP ve marjinal partiler şoka girip şuur kaybı yaşamaktadır. Pençe operasyonları terör örgütünün korkulu rüyasıyken bunların da kabusudur." cümleleriyle tamamladı.

EKONOMİK GELİŞMELER

Bahçeli, ekonomik gelişmelere ilişkin olarak, "Siyaseti karıştırmak isteyen çürüklerin ekonomik saldırılardan medet umması, Merkez Bankası'nın döviz rezervinin eridiği yalanına bel bağlaması utanç vesikasıdır. Döviz kurunun yükselişinden sevinenler bir defa zalimlerin oyuncağıdır" dedi.

ERKEN SEÇİM OLACAK MI?

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem özleminin boşuna bir talep olduğunu söyleyen Bahçeli," Cumhuriyet'in yüzüncü yılına temel sorunlarını kökten bitirmiş bir ülke olarak ulaşmak öncelikli ve önemli hedefimizdir. Bu çerçevede erken seçim tartışmaları mahsurludur, sinsi ve sivri bir amaca matuftur. Bilinmelidir ki, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır." diye konuştu.