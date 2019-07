Bahçeli: FETÖ'yle mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şunu bir defa kararlılıkla söylemek isterim ki; FETÖ ile mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir. Bu konuda tavsama olamaz, ihmal olamaz, hoşgörü olamaz. Hatırlı ve arkası olan FETÖ'cülerin korunması veya kollanması diye bir şey söz konusu edilemez" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle tebrik ve teşekkür ziyaretinde bulunmak üzere Kastamonu'ya geldi. Kentte ilk olarak Kastamonu Belediyesi'ni ziyaret eden Bahçeli, MHP'li Başkan Rahmi Galip Vidinlioğlu'nu, seçimdeki başarısından dolayı tebrik etti. Bahçeli, daha sonra belediye önünde toplanan kalabalığa seslendi. Bahçeli, yerel seçimde partilerini destekleyen Kastamonululara teşekkür etti, güvenlerini boşa çıkartmayacaklarını vurguladı.

'TÜRK MİLLETİ YEDİDEN YETMİŞE AYAĞA KALKTI'

Devlet Bahçeli, FETÖ'nün 15 Temmuz'da Türkiye'yi yıkmak için silaha davrandığını, Türk Silahlı Kuvvetleri içine yuvalanan terörist bir kadronun millete ve devlete silah doğrulttuğunu kaydetti. 15 Temmuz darbe girişiminde 251 kişinin şehit, 2 bin 194 kişinin ise yaralandığını kaydeden Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü andığını söyledi. Bahçeli, 15 Temmuz darbe girişimindeki amacın Türkiye'yi içten yıkmak olduğunu ifade ederek, "Amaç iç savaş çıkartmak, ülkeyi bölmek ve paylaşmaktı. Gölbaşı'nda 51 özel hareket polisimizi şehit ettiler. TBMM'ye alçakça, şerefsizce saldırdılar. Emniyet ve istihbarat binaları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, köprüler, en işlek cadde ve bulvarlar, stratejik noktalar bombalanmış, ateş altına alınmıştı. 15 Temmuz'da Türk, Türkiye ve İslam düşmanları kuyruğa girmişler, kudurmuş gibi üzerimize gelmişlerdi. Türk milletini canevinden vurmak isteyen barbarlar hiçbir vicdan ve inancın kabul etmeyeceği ölçüde hunhar yöntemlere başvurmuşlardı. FETÖ, haçlıların nam ve hesabına girerek, emperyalizmin planlarına bağlılık göstererek Türkiye'nin varlığına kastetmeye azmetmiş, milletimizin uçaklarıyla, helikopterleriyle, tanklarıyla, diğer ağır silahlarla saldırıya geçmişti. Ancak yanlış hesap, kahraman Türk milletinden döndü. Türk milleti yediden yetmişe ayağa kalktı, FETÖ'cü teröristleri, arkalarında duran efendilerini, analarından doğduklarına pişman etti" dedi.

'TÜRKİYE FETÖ MUSİBETİNDEN KURTULMALIDIR'

FETÖ ile mücadeleye değinen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Şunu bir defa kararlılıkla söylemek isterim ki, FETÖ'yle mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir. Bu konuda tavsama olamaz, ihmal olamaz, hoşgörü olamaz. Hatırlı ve arkası olan FETÖ'cülerin korunması veya kollanması diye bir şey söz konusu edilemez. Elbette mücadele hukuk ve adalet kümesinde yapılmalıdır. Objektif kriterler, sağlam veriler, sağlıklı dayanaklar ve hukuki sınırlar çerçevesinde FETÖ'cülüğü tespit edilen kim varsa, haklarında gereken adli işlemler yapılmalıdır. 15 Temmuz'da bize acımadılar, biz de onlara adalet içinde acımamalıyız. FETÖ'nün kripto damarı, geride kalan kalıntıları nereye kadar uzanıyorsa, uzansın kesilip atılmalıdır. Türkiye FETÖ musibetinden kurtulmalıdır."

'ESKİ SİSTEM DARBELERE KUCAK AÇMADI MI?'

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sahip çıkılması ve 7 Ağustos Yenikapı dirilişinin yaşatılması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'nin gelecek umudu olduğunu belirten Bahçeli, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, milli güvenlik ve beka sorunlarına yegâne çözüm ve çaredir. "Eski sisteme dönelim" diyenlerin FETÖ'yle irtibat ve iltisakları vardır. Eski sistemden medet umanların PKK'ya diyet borçları bulunmaktadır. Bunlar icazetlidir, ikiyüzlüdür, kalpleri mühürlüdür, siyasetleri rehinlidir, zihniyetleri haciz altındadır. CHP Genel Başkanı'nın bir yanda Amerika tipi başkanlık sistemini önerip, diğer yanda parlamenter sisteme vurgu yapması kurnazlıktır, kumpastır, tuzaktır. Eski sistem, darbelere kucak açmadı mı? Eski sistem, ekonomik krizlere, sert kutuplaşmalara, derin çatışmalara, vahim anlaşmazlıklara kapı aralamadı mı? Hangi dönem huzur yüzü gördük? Ne zaman rahat ve istikrara kavuştuk? Koalisyon tartışmaları ülkemizin gelecek ümitlerini tahrip etmedi mi? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden rahatsız olanlar vesayet özlemi çeken odaklardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni karalamaya tevessül edenler gerilim dilinden, kavga üslubundan, cepheleşme siyasetinden nemalanan ve yararlanan art niyetli oluşumlardır. Yeni bir 15 Temmuz'un olmaması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlendirilerek, derinleştirilerek, ilke ve esaslarıyla kurumsallaştırılarak yaşatılmalıdır."

'YENİ SİSTEMİN GÜÇLENMESİ İÇİN DESTEK VERECEĞİZ'

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin henüz bir yılını yeni doldurduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elbette her yeni sistemde olduğu gibi, aksayan yönler olabilecektir. Bu da gayet normaldir. Önemli olan samimi bakışla, sorumluluk ruhuyla, dürüst bir vicdan eşliğinde yeni sistemin daha da etkin ve verimli olabilmesi için yapılması gerekenler her neyse ona kilitlenmek, gündeme almaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin rehabilite veya revizyonundan ziyade bütün ilke ve kurumlarıyla devlet ve toplum hayatında kökleşmesi ve kuvvet kazanması amacıyla mücadele edilmelidir. Yeni hükümet sistemini tartışmaya açmak, Türkiye'nin elini zayıflatacak, milletimizin 16 Nisan iradesine gölge düşürecektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlenmesi konusunda atılacak her müspet adıma destek vereceğiz. Çünkü bizim sevdamız Türkiye'dir."

