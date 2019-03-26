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Bahçeli: "Gece gündüz cumhur için çırpınmalıyız"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gece gündüz cumhur için çırpınmalıyız, Türkiye'nin tarihsel hakları, milletimizin tertemiz umutları, şehirlerimizin bereket ve birliği için 7/24 gereğini yapmalıyız. Durmak yok, beklemek yok, gecikmek yok, gevşemek yok,

Bahçeli: "Gece gündüz cumhur için çırpınmalıyız"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gece gündüz cumhur için çırpınmalıyız, Türkiye'nin tarihsel hakları, milletimizin tertemiz umutları, şehirlerimizin bereket ve birliği için 7/24 gereğini yapmalıyız. Durmak yok, beklemek yok, gecikmek yok, gevşemek yok, geriye düşmek asla yok. İnandık, inşallah kazanacağız."


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