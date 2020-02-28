Bahçeli, İdlib'deki gelişmeleri MHP Genel Merkezi'nden takip ediyor
ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkanlık Divanı üyeleriyle beraber İdlib'deki gelişmeleri parti genel merkezinden takip ediyor. MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Bahçeli'nin, parti genel merkezinde Başkanlık Divanı üyeleriyle Suriye ve İdlib'deki gelişmeleri takip ettiği...
ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkanlık Divanı üyeleriyle beraber İdlib'deki gelişmeleri parti genel merkezinden takip ediyor.
MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Bahçeli'nin, parti genel merkezinde Başkanlık Divanı üyeleriyle Suriye ve İdlib'deki gelişmeleri takip ettiği bildirildi.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT