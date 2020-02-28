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Bahçeli, İdlib'deki gelişmeleri MHP Genel Merkezi'nden takip ediyor

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkanlık Divanı üyeleriyle beraber İdlib'deki gelişmeleri parti genel merkezinden takip ediyor. MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Bahçeli'nin, parti genel merkezinde Başkanlık Divanı üyeleriyle Suriye ve İdlib'deki gelişmeleri takip ettiği...

Bahçeli, İdlib'deki gelişmeleri MHP Genel Merkezi'nden takip ediyor

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkanlık Divanı üyeleriyle beraber İdlib'deki gelişmeleri parti genel merkezinden takip ediyor.

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Bahçeli'nin, parti genel merkezinde Başkanlık Divanı üyeleriyle Suriye ve İdlib'deki gelişmeleri takip ettiği bildirildi.

Kaynak: AA




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