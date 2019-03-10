Bahçeli ilk mitingi Söğüt'te halka hitap ediyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bilecik, Söğüt'te halka hitap ediyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bilecik, Söğüt'te halka hitap ediyor.
İşte Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları:
- Milli bekamız yara alırsa, bunun altından nasıl kalkılacak?
- İnsanı yaşatmak beka ile ilgilidir, devlet bekası ile yaşayacaktır. Beka olmadan ekmek olur mu?
- Cumhur İttifakı, Türkiye'nin aydınlık geleceğidir.
Ayrıntılar gelecek...
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.