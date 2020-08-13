Bahçeli: İnce, Atatürk'e dönüşü başlatacak

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CNN Türk'e yaptığı açıklamalarda, Muharrem İnce'nin kamuoyuna bugün duyurduğu 'Bin Günde Memleket Hareketi' isimli proje hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ünal Kaya'nın aktardığı açıklamada Bahçeli, İncenin CHP içinde eleştiri ve suçlamalara maruz kaldığını belirterek,

"Sayın Muharrem İnce 2018 yılından beri kendisine yöneltilen eleştiri ve suçlamalara maruz kaldı. Gördüğümüz kadarıyla haksızlıklara ve ayrımcılığa uğradı. Parti kurur mu kurmaz mı bilemiyorum, ama bildiğim ve tespit ettiğim husus şudur: 4 Eylül'de, Sivas Kongresi'nin ruhuyla atacağı adımla CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır. Değerlendirmem budur. Yani kaynağından ve kökünden kopan CHP'yi özüne döndürmek maksadıyla çaba sarfedecektir. Anlaşılan odur ki, bin günde memleket parolasıyla Atatürk'ü ve kurucu değerleri hareketinin mihveri yapacağı anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

İNCE, ATATÜRK'E DÖNÜŞÜ BAŞLATACAK

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendine yer açmış bulunan taşeron teslimiyetçi zihniyetin işinin zor olduğunu vurgulayan Bahçeli, "CHP'de Atatürk'ün ahı tuttu, geçmişe özlem yeşerdi. Muharrem İnce, CHP içinde Atatürk'e dönüşü başlatacak. CHP'nin içişlerine bizim karışmamız elbette doğru olmayacaktır. Ama gördüğümüz gerçekler de bunlardır. CHP'de Atatürk'ün ahı tutmuş, geçmişe özlem yeşermiş ve yükselmiştir. Artık taşeron ve teslimiyetçi bir zihniyetin geldiğimiz bu aşamada işi oldukça zordur." dedi.

MHP'nin terörle mücadeleye bakışına da değinen Bahçeli, "Son terörist silahını bırakıp teslim olduktan sonra, yargıya işlediği cinayetlerin hesabını vermelidir. MHP'nin terörle mücadeleye bakışı budur." ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.

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