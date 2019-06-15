Bahçeli: İstanbul kukla ve proje isimlere teslim edilmeyecek kadar önemli bir şehirdir

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İstanbul'da STK'larla buluştu. Bahçeli konuşmasında; "İstanbul kukla ve proje isimlere teslim edilmeyecek kadar önemli bir şehirdir. Hiçbir vasfı olmadan İstanbul'un kaderiyle oynamaya çalışan siyasi defolara tarihten aldığımız ilhamla sonuna kadar direneceğiz." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye'yi teslim almak isteyen odaklar adı konuşmamış bir savaşın fitilini ateşlemişlerdir.

3 tarafımız denizlerle 4 tarafımız da düşmanlar tarafından sarılmış durumdadır.

Başkalarının ağzına bakma dönemi geride kaldı. Dev uyanmakla kalmadı, zulmün bekçilerine meydan okumaya başladı.

Yeni bir çağın ayak sesleri çok şükür duyulmaya başlanmıştır.

İstanbul kukla ve proje isimlere teslim edilmeyecek kadar önemli bir şehirdir. Hiçbir vasfı olmadan İstanbul'un kaderiyle oynamaya çalışan siyasi defolara tarihten aldığımız ilhamla sonuna kadar direneceğiz.