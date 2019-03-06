Bahçeli: "Kılıçdaroğlu’nun milletimize yalan söylemesi, işbirlikçi zihniyetini tekraren deşifre etmiştir." IHAAW134549-SIY/05-03-2019 - Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun milletimize yalan söylemesi, alenen ve açıktan gerçekleri çiğneyerek uyduruk ve hayal mahsulü iddiaları dile getirmesi karanlık ve işbirlikçi zihniyetini tekraren deşifre etmiştir." 05.03.2019

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