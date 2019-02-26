Bahçeli: "Milli mensubiyetleri de sorunludur" dedi.
IHAAW161837-SIY/26-02-2019 - MHP lideri Devlet Bahçeli: "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin bekayla ne ilgisi var diyenlerin niyetleri bozuk olduğu gibi, milli mensubiyetleri de sorunludur" dedi.
IHAAW161837-SIY/26-02-2019 - MHP lideri Devlet Bahçeli: "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin bekayla ne ilgisi var diyenlerin niyetleri bozuk olduğu gibi, milli mensubiyetleri de sorunludur" dedi. 26.02.2019 16:18:37 TSI NNNN
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.