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Bahçeli: "Milli mensubiyetleri de sorunludur" dedi.

IHAAW161837-SIY/26-02-2019 - MHP lideri Devlet Bahçeli: "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin bekayla ne ilgisi var diyenlerin niyetleri bozuk olduğu gibi, milli mensubiyetleri de sorunludur" dedi.

Bahçeli: "Milli mensubiyetleri de sorunludur" dedi.

IHAAW161837-SIY/26-02-2019 - MHP lideri Devlet Bahçeli: "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin bekayla ne ilgisi var diyenlerin niyetleri bozuk olduğu gibi, milli mensubiyetleri de sorunludur" dedi. 26.02.2019 16:18:37 TSI NNNN


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