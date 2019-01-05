Bahçeli, "Siyasi çetele tutmadığımız her türlü izahtan varestedir"
IHAAW160335-SIY/04-01-2019 - MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Parti olarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne kaç belediye kazanırız, kaçını kaybederiz zaviyesinden bakmadığımız bellidir, bilinmektedir. Siyasi çetele tutmadığımız her türlü izahtan varestedi
IHAAW160335-SIY/04-01-2019 - MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Parti olarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne kaç belediye kazanırız, kaçını kaybederiz zaviyesinden bakmadığımız bellidir, bilinmektedir. Siyasi çetele tutmadığımız her türlü izahtan varestedir" dedi. 04.01.2019 16:03:35 TSI NNNN
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