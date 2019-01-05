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Bahçeli, "Siyasi çetele tutmadığımız her türlü izahtan varestedir"

IHAAW160335-SIY/04-01-2019 - MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Parti olarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne kaç belediye kazanırız, kaçını kaybederiz zaviyesinden bakmadığımız bellidir, bilinmektedir. Siyasi çetele tutmadığımız her türlü izahtan varestedi

Bahçeli, "Siyasi çetele tutmadığımız her türlü izahtan varestedir"

IHAAW160335-SIY/04-01-2019 - MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Parti olarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne kaç belediye kazanırız, kaçını kaybederiz zaviyesinden bakmadığımız bellidir, bilinmektedir. Siyasi çetele tutmadığımız her türlü izahtan varestedir" dedi. 04.01.2019 16:03:35 TSI NNNN


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