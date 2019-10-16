Bahçeli tebessüm ettirdi: 20 gün hastalığımı konuştular bir hafta da sakalımı konuşsunlar

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, tedavisinin ardından 21 gün sonra Genel Merkeze gitmişti.

Bahçeli'nin sakal bırakması oldukça konuşulmuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "20 gün hastalığımı konuştular, bir hafta da sakalımı konuşsunlar" dedi.

MHP LİDERİNİN SAĞLIĞI DA NEŞESİ DE YERİNDE

MHP lideri Bahçeli, tedavisinin ardından Genel Merkez'de 3 saat kalarak çalışmalarını sürdürdü. Bahçeli başkanlık divanı üyeleri, milletvekilleri ve yakın ekibiyle sohbet etti. Bahçeli'nin kurmayları, sağlığının ve neşesinin yerinde olduğunu vurguladı.