MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'de seçime ihtiyaç yok, terörün kökünü kazıyacak, sosyal ve ekonomik sorunları çözebilecek, güçlü bir idari yapının sürekliliğine ihtiyaç vardır" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, Ankara'da bayram namazını kıldıktan sonra Beştepe'de partisinin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Bahçeli, beraberindeki partililerle birlikte Türkeş'in mezarına karanfil bıraktı, su döktü, dua okudu. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Bahçeli, Ramazan ve Kurban bayramları arasında Türkiye'de yaşanan siyasi, sosyal ve ekonomik olayların iyi analiz edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bahçeli, şöyle konuştu:

"İki bayram arası derken, 4 Haziran ile şimdiki 11 Ağustos arasını kast ediyorum. Bu süreçte seçim yenilenmeleri oldu, daha değişik yorumlar oldu, terörle mücadele kesintisiz devam ettirildi. Ekonomik yönden politikalar tartışılır konuma getirilmek istendi. Buna benzer birçok olaylar oldu. Ama bütün bunlara rağmen, bayrama Allah'ın himmetiyle ulaşmış olduk. Bundan sonra artık Türkiye'nin sosyal ve ekonomik sorunlarını çözecek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kararlı duruşuyla, birçok reformların yapılma sürecine geçilmiştir. Ben önümüzdeki günlerde, özellikle Kurban Bayramı sonrasında çalışmaların bu yönde ağırlık kazanacağını, 1 Ekim 2019 tarihinde TBMM'nin açılışıyla beraber, başta yargı ve Meclis içtüzüğü olmak üzere yapısal reformların gündeme geleceğini, Türkiye'de artık 2023'e hazırlanan bir sürecin tekrar başlatılacağı konusunda iyimser bir anlayışa sahip olduğumu ifade etmek istiyorum."

'ERKEN SEÇİME İHTİYAÇ YOKTUR'

Televizyon programlarına çıkanların, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açarak geriye dönüşü gerçekleştirme amacı taşıdıklarını vurgulayan Bahçeli, "Bunu yaparken de parlamenter sistemi gündeme getirmeden evvel, akıllarınca bir çözüm yolu olarak bir erken seçim tartışması yapmaya çalışıyorlar. Dün akşam yine buna benzer erken seçim tartışmaları muhtelif televizyon kanallarında bazı konuşmacılar tarafından yapılıyor. Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yoktur, böyle bir seçimi düşünmek; terörle mücadeleyi aksatmak demektir, güneyimizdeki terör devletinin kurulmasını teşvik etmek demektir, PKK-PYD'ye yeniden cesaret vermek demektir, FETÖ'yle mücadeleyi sulandırmak demektir. Türkiye'de seçime ihtiyaç yok, terörün kökünü kazıyacak, sosyal ve ekonomik sorunları çözebilecek, güçlü bir idari yapının sürekliliğine ihtiyaç vardır. Önümüzdeki günlerde bu gelişmelerin olacağı inancıyla hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

'BU MİLLETİ ALLAH ZAFERDEN MAHRUM BIRAKMASIN'

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bayram mesajında yer alan "Bu Ağustos'ta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz" ifadesi ile ilgili ise "Sayın Cumhurbaşkanının programı nasıldır, ne gibi düşüncelerle hareket etmektedir, onları tam bilemiyoruz. Ama bir cümle vardır ki o yıllardan beri tarihi bir cümledir. "Ağustos ayı zafer ayıdır'. Zafer de süreklilik kazanan, her zaman yapılması, yenilenmesi gereken değerli bir kavramdır. Bu milleti Allah zaferden mahrum bırakmasın" dedi.

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DHA