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Bahçeli: "Zillet İttifakı aynı zamanda bir milli güvenlik sorunu haline dönüşmüştür"

IHAAW162413-SIY/26-02-2019 - Bahçeli: "Zillet İttifakı aynı zamanda bir milli güvenlik sorunu haline dönüşmüş, bir beka meselesi hüviyetine bürünmüştür." 26.02.2019 16:24:13 TSINNNN

Bahçeli: "Zillet İttifakı aynı zamanda bir milli güvenlik sorunu haline dönüşmüştür"

IHAAW162413-SIY/26-02-2019 - Bahçeli: "Zillet İttifakı aynı zamanda bir milli güvenlik sorunu haline dönüşmüş, bir beka meselesi hüviyetine bürünmüştür." 26.02.2019 16:24:13 TSI NNNN


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