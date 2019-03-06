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  3. Bahçeli: "Zillet İttifakı’nın terör sevgisi, bölücülük merakı iyice somutlaşmış, gün yüzüne çıkmıştır. "

Bahçeli: "Zillet İttifakı’nın terör sevgisi, bölücülük merakı iyice somutlaşmış, gün yüzüne çıkmıştır. "

IHAAW134529-SIY/05-03-2019 - MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet İttifakı'nın terör sevgisi, bölücülük merakı iyice somutlaşmış, gün yüzüne çıkmıştır. " 05.03.2019 13:45:29 TSINNNN

Bahçeli: "Zillet İttifakı’nın terör sevgisi, bölücülük merakı iyice somutlaşmış, gün yüzüne çıkmıştır. "

IHAAW134529-SIY/05-03-2019 - MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet İttifakı'nın terör sevgisi, bölücülük merakı iyice somutlaşmış, gün yüzüne çıkmıştır. " 05.03.2019 13:45:29 TSI NNNN


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