Bahçeli: "Zillet İttifakı’nın terör sevgisi, bölücülük merakı iyice somutlaşmış, gün yüzüne çıkmıştır. "

İstanbul10 °C
- Dışişleri Bakanlığı'ndan Alman basınındaki iddialara yanıt: Maksatlı olduğu açık
- Bursa'da arı kovanı yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
- Eşinin gözleri önünde bıçaklandı
- Pavel Klimkin: “Ruslar her 40 saniyede bir Bakanlık sitelerimize siber saldırı düzenliyor”
- Fuat Oktay: "Adayların taahhütlerini yerine getirip getirmediğini takip edeceğiz"
- ‘Eğitim ve Sosyal Diyalog Yoluyla Kadın İstihdamının Artırılması Projesi’ kapanış toplantısı
- Muğla Büyükşehir Başkan adayı Nil Hıdır; “Bodrum - Gümbet’i yeni iskelesine biz kavuşturacağız”
- Soylu: “2018 yılı, son 30 yılın terör örgütüne en az katılımın olduğu yıl oldu”
- Beyoğlu’nda kaldığı evde yangın çıkartarak 4 arkadaşının ölümüne neden olan zanlı, adliyeye sevk edildi
- Gaziosmanpaşa’da Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolak Sokak’ta bir bina patlama meydana geldi
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.