Bahçeli'den Akşener'e sert tepki: Bir kadının bu denli ayıplı bir dil kullanması rezilliktir!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün gerçekleşen grup toplantısında yaptığı açıklamaları hedef alarak kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla seert eleştirilerde bulundu.

AKŞENER'E TEPKİ: BİZ UTANDIK, O UTANMADI

Paylaşımlarına, siyasetin nezaket ve zerafet isteediğine, sevgi ve saygının kökleşmesini hedeflediğine değinerek başlayan MHP lideri Bahçeli, İbni Rüşd'e ait “Dünyanın yarısı söyleyecek bir şeyi olup da söyleyemeyen, öteki yarısı da söyleyecek bir şeyi olmadan konuşan insanlardan oluşur.” sözü alıntılayarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talimatlı ve tembihli bir konuşmayla nefret nöbetine girdiğini ifade etti. "Bir kadının bu denli ayıplı bir dil kullanması esasen rezilliktir." diyen Bahçeli, "Pervasızlığından ve pişkinliğinden biz hicap duyduk, ama o duymadı. Çirkin üslubundan biz utandık, o utanmadı, gocunmadı." ifadelerine yer verdi.

İYİ PARTİ'NİN BAŞKANI PROJEDİR, FİGÜRANDIR

MHP'de yıllarca görev alan arkadaşlarını İYİ Parti yönetiminden istisna tuttuğunu belirten Bahçeli, söylenenlerin vicdanen tartılması gerektiğini belirterek "Bir insanın dünü bugününe kefil, bugünü geleceğine keşif kolu olmalıdır. İP’in Başkanı dün ne söylemişse bugün çiğnemiş, muhtemelen de bugün söylediklerini yarınlarda inkar edecektir. Zira yaptığı hep budur. İP’i, MHP’ye dolamak isteyenlerin ayakları birbirine dolanmıştır." şeklinde konuştu.

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FETÖ’nün yargıdan bürokrasiye, eğitimden medyaya, TSK’dan emniyete, medyadan iş dünyasına kadar 8 ayağı olduğunu belirten Bahçeli, asıl üzerinde durulması gereken konunun bunlarla mücadele etmek olduğunu, HDP ve PKK’nın siyasetteki kanser hücresi niteliği taşıdığını ve 24 Haziran 2018 seçimlerinde aldığı oyun yaklaşık 5 milyon 800 bin civarında olduğunu, İP’in ise yılını bile doldurmadangirdiği seçimde yaklaşık 4 milyon 900 bin oy aldığına değindi.

"FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI DEŞİFRE OLACAKTIR"

"Mesela Hakan Bayrakçı, Murat Gezici, İbrahim Uslu gibi icazetli kamuoyu araştırma şirket sahipleri acaba bu oyun kaynağını araştırma lüzumu duymuşlar mıdır? Ayrıca FETÖ’nün siyasi ayağını hiç hesap etmişler midir? Pensilvanya’nın desteği kime yönelmiştir? FETÖ’cüler kime destek vermiştir?" sorularını yönelten Bahçeli, bu sorunun cevabı araştırıldığında İyi Parti’nin oy tabanının mahiyetinin ortaya çıkacağını ve FETÖ'nün siyasi ayağının deşifre olacağını öne sürdü.

Papa'nın Irak ziyareti sırasında ortaya çıkan harita skandalına da değinen Bahçeli, "O zelil harita zaten ayaklarımızın altındadır. Bölücülerle ve teröristlerle aynı kareye giren ve ittifak kuranlar ise zillettir." ifadelerini kullandı.