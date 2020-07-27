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Bahçeli'den 'Atatürk' açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada "Atatürk'e hakaret ve hıyanet vatan hainliğidir. Herkes susup seyretse bile böylesi bir rezilliğe Milliyetçi Hareket Partisi'nin sessiz kalması, seyirci olması varlığını inkârdır. Aziz Atatürk'e lanet değil, rahmet okunur." ifadesini kullandı.

Bahçeli'den 'Atatürk' açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet BahçeliYunanistan'da Türk bayrağı yakılmasına ilişkin "Selanik’te Türk bayrağını alçakça ateşe verecek kadar gözlerini kan ve nefret bürümüş olan Yunan Faşistlerinin sıradan Bizans artıklarından başka bir özellikleri olmadığı da bizim nazarımızda açık bir gerçektir. Yunanistan’ın bu tutumu ne istikrara, ne huzura, ne de barışa hizmettir" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile ilgili iddialara ilişkin de açıklamada bulundu.

Bahçeli konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Diyanet İşleri Başkanı'nın Cuma Hutbesi esnasında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'in minberinde yaptığı değerlendirmeleri bağlamından koparıp Atatürk'e lanet şeklinde tavzih ve tevil edenler bu ülkeye en büyük kötülük yapan sorumsuzlardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız, istiklal mücadelemizin Lideri ve Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, bu topraklarda lanet okuyacak bir hayasız ve hamiyetsiz henüz anasından doğmamıştır. Atatürk'e hakaret ve hıyanet vatan hainliğidir. Herkes susup seyretse bile böylesi bir rezilliğe Milliyetçi Hareket Partisi'nin sessiz kalması, seyirci olması varlığını inkârdır. Aziz Atatürk'e lanet değil, rahmet okunur, dua edilir, minnet, şükran hisleriyle muhterem hatırası yad edilip emanetlerine sahip çıkılır. Atatürk'e lanet okunduğu yalanıyla imal ve inşa edilen kutuplaşma zalim bir bölücülüktür, Türkiye'yi uçuruma çekmenin zehirli hazırlığıdır."

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