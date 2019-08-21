Bahçeli’den CHP’ye sert sözler: “CHP hemen öne çıkıp PKK’ya siper olmuştur”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyum atanmasıyla ilgili CHP'den gelen açıklamalara, "CHP hemen öne çıkıp PKK'ya siper olmuş, Kandil'in önüne yatmıştır" şeklinde yanıt verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin 35 yıldır bölücü terörle mücadele halinde olduğunu belirterek, "Karşımızdaki terör musibetinin toplumsal, ekonomik ve siyasi faturası anormal düzeyde ağırdır. Milli devletimizi kundaklamayı, milli varlığımızı dağıtmayı, milli kimliğimizi dinamitlemeyi amaçlayan iç ve dış mihraklar terörü alçakça kullanmakta, ahlaksızca kumanda etmektedir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü kanlı eylemlerin, karanlık emellerin, kiralık ellerin açık ve yakın hedefidir. Terör, bağışlanması, vaka-i adiyeden görülmesi mümkün olmayan insanlık suçudur. Ne demokrasi, ne özgürlük, ne de insan hak ve hukuku terörün banisi ve bahanesi olamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizen Bahçeli, kanunların açıkça suç saydığı bir fiili kasten ve taammüden işleyen kişilerin sonuçlarına katlanmak durumunda olduğunu kaydetti. Bahçeli, sandık, seçim ve demokrasinin suç ve suçluların sığınağı olarak görülemeyeceğini vurgulayarak, "Demokrasi ihanetin kaynağı sayılamayacaktır. 19 Ağustos 2019 Pazartesi sabahı Diyarbakır, Mardin, Van Büyükşehir Belediyelerinin HDP'li belediye başkanları isabetli bir idari tasarrufla görevlerinden geçici tedbirle uzaklaştırılmışlar, yerlerine mezkûr illerin valileri görevlendirilmiştir. Bu mücadelenin kesintisiz sürmesi yegane arzumuzdur. Devletin kaynaklarını, milletin kazanımlarını teröristlere peşkeş çekenler pişman edilmelidir. Söz konusu büyükşehir belediye başkanları PKK'nın nam ve hesabına fütursuzca çalışan, haklarında da pek çok soruşturma ve kovuşturma bulunan terör yandaşları, terörist sevicilerdir. Belediye imkânlarını Mehmetçik katillerine sunmanın, Anayasa ve kanunları yok saymanın, sandıktan çıkan oy ve desteği yanlışa yormanın ahlaken ve hukuken bedeli herkes için bir ve aynıdır" dedi.

Diyarbakır, Mardin, Van Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının idaresinin Türk milletinin doğrudan kontrolünde olduğunu aktaran Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, PKK'nın geçim kapısı haline gelen, para ve terörist temin merkezine dönen söz konusu büyükşehir belediyelerine adaletin ruhuyla müdahale, maşeri vicdanın beklentileriyle muamele etmiştir. Bu belediyeler, yöre insanımızın mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak yerine sözde eşbaşkanlık sistemiyle Kandil'e bağlanmışlar, ihanet ve melanete kucak açıp kuluçka vazifesi görmüşlerdir. Dünyada hiçbir meşru ve egemen devletin tahammül edemeyeceği çirkinlik ve çirkeflikler yaşanmış, yaşatılmış, ezcümle PKK'lılar belediyelere doldurularak yuvalanmalarının önü açılmıştır" dedi.

Bahçeli, HDP'li üç belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili CHP'nin yaptığı açıklamalara değinerek, "CHP hemen öne çıkıp PKK'ya siper olmuş, Kandil'in önüne yatmıştır. İstanbul yoğun yağışlardan dolayı suya ve sele teslim olmuşken, Bodrum'da tatil keyfi süren, sonra zevahiri kurtarmak için kısa süreliğine kırmızı yelekle afet mahallerini gezen, arkasından yine tatiline devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı demokrasi ve demokratik teamül hatırlatması yaparak PKK'yı utanmadan selamlamıştır. CHP, belediye araçlarıyla asfalta bomba döşeyen, tünel kazan, hendek açan, kanlı saldırıları provoke ve teşvik eden terörist yedekleriyle aynı çemberde, aynı çukurdadır. CHP Genel Başkanı'nın "Demokrasiden uzaklaşıldı" isnadı, CHP'nin hilkat garibesi ve adamlık fukarası, üstelik özü gitmiş çöpü kalmış sözcüsünün "darbe" iftirası aziz Atatürk'ün partisinin ne hallere düştüğünün ibret ve isyan ettirici delilidir. HDP, kendisine dosyası günbegün kabaran yeni bir suç ortağı bulmuştur" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin terörle mücadelenin sonuna kadar yanında, hükümetin ve devletin arkasında olduğunu kaydeden Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Unutulmasın ki geleceğin Türkiye'sini melun zillet değil muazzam beşeri kuvvet olan Türk milleti tayin ve tespit edecektir. Zalimlere karşı biriz, hainlere karşı sarsılmaz ve şaşmaz birliktelikle duruş gösteriyoruz. Türkiye'yi aşamayacaklar, Türk milletini geçemeyecekler, hilalimize ve milli ülkülerimize kast edemeyecekler. Artık terörün sonuna yaklaşılmaktadır. Bu kanlı süreç nihayete erecek, iç barış ve huzur ortamı el birliğiyle tesis edilecektir. Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devletine asla izin verilmeyecek, bölgesel ve küresel ayak oyunlarına Türkiye boyun eğmeyecektir. Aziz milletim müsterih olsun ki, sevdalıları her türlü fedakarlığa ön şartsız hazır ve kararlıdır."

Kaynak: İHA