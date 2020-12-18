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Bahçeli'den 'İttifak bozmak istiyor' iddialarına sert çıkış!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bahçeli, ittifak bozmak istiyor!' iddialarına yanıt veren MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı devam edecek, 2023 yılında tekrar iktidar olacak" dedi.

Bahçeli'den 'İttifak bozmak istiyor' iddialarına sert çıkış!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bahçeli ittifak bozmak istiyor" iddiasına MHP lideri Devlet Bahçeli cevap verdi.

Bahçeli açıklamasında, "Kemal Kılıçdaroğlu birçok konuda ortaya koymuş olduğu inandırıcılığı olmayan gündem, olsun da nasıl olursa olsun anlayışıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek, 2023 yılında tekrar iktidar olacak" dedi.

 

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Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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