Bahçeli’den Marmara depremi paylaşımı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi sosyal medya hesabından 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 20'nci yılı dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

Milletlerin hayatında felaketlerin dönüm noktaları olduğunu belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, her felaket fikrinin dirençle, faziletli dayanışmayla, maddi ve manevi direnişle aşıldığını ifade ederek, "Büyük milletler felaketlere teslim olmaz. Türk milleti de her felaketten vakarını ve varlığını koruyarak çıkmasını bilmiştir.Hiç şüphesiz 17 Ağustos 1999 Marmara depremi büyük bir doğal felaketti. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan deprem üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen hala unutulmamış, elbette unutulmayacaktır" ifadelerini kullandı.

17 Ağustos depreminde 17 bin 480 kişinin hayatını kaybettiğini ve 48 bin 901 kişinin de yaralandığını hatırlatan Bahçeli, depremde 96 bin 808 evin yıkıldığını, 231 bin 364 konutun hasar gördüğünü ve 45 saniye süren 7,4 şiddetinde olan depremin pek çok umudu da enkaz altında bıraktığını kaydetti.

Depremin hayatın bir gerçeği olduğunu aktaran Bahçeli, bundan kaçış ve kurtuluşun olmadığına değinerek, "Öncelikle bunun kabulü, depremle yaşanılmasını öğrenmek lazımdır. Aslında insan canına kast eden deprem değil ihmaldir, tedbirsizliktir. Bahse konu insan hayatıdır ve her şeyden mühimdir. Depreme dayanıklı konutların yapılması, depreme karşı bilgilendirme ve bilinçlendirmenin sağlanması kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bu kapsamda 2012 yılında başlatılan "Kentsel Dönüşüm Çalışmaları'nın depreme karşı önleyici ve ön alıcı bir mücadelenin önemli yollarından birisi olduğu açıktır. Önümüzdeki Eylül ayı içerisinde açıklanması beklenen "Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın deprem riskine karşı müessir bir hazırlık olması başlıca ümit ve beklentimdir. Bugün tedbir almazsak, yarın bedel öderiz. Bugün şuurla hareket etmezsek, gelecekte enkaz altında kalırız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bahçeli paylaşımda, muhtemel İstanbul depremi hususunda geniş kapsamlı ve teferruatlı zincirleme tedbirlerin şimdiden hayata geçirilmesini tavsiye ederek, "Acılara gömülmeyelim, yarım kalmış hayatların sızısına, bina ve toprak altında çırpınan hayallere şahit olmayalım" mesajı verdi.

1999 depremi yaşandığında 57. Cumhuriyet Hükümetinin görevde olduğunu anımsatan Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi olarak o hükümette siyasi sorumluluk taşıdıklarının altını çizerek, "Depremin ağır sonuçlarıyla mücadele eden bakanlıklar partimizin yönetimi altındaydı. Nasıl bir yıkımın olduğunu yaşayarak biliyoruz. Buna rağmen etkili bir koordinasyon ve yönetim becerisiyle yaraların kısa süre içinde sarılmasını, yaklaşık altı ilimizi etkileyen geniş çaplı hasarların onarılması konusunda gayret sarf ettik" dedi.

Paylaşımında, "Deprem hayatımızı söndürmesin, yuvalarımızı devirmesin, nefesimizi kesmesin" mesajını veren Bahçeli, bu itibarla bugünden harekete geçmek ve gereğini yapmak mecburiyetinde olunduğunu belirtti.

Bahçeli son olarak, "Bu vesileyle 17 Ağustos depreminde hayatlarını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Allah'tan milletimizi ve ülkemizi görünür görünmez her türlü afet ve felaketten esirgemesini niyaz ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA