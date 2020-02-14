Bahçelievler Belediye Başkanı'ndan çöken binaya ilişkin açıklama

Bahçelievler'de boş olduğu belirtilen bina çöktü. Siyavuşpaşa Mahallesinde bulunan ve kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltıldığı öğrenilen binanın bulunduğu alana gelen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır incelemelerde bulundu. Bahadır, binada oturan olmadığını, yıkılacağı için boşaltılan binanın alt katına kaçak olarak bazı hurdacıların girdiğinin söylendiğini anlattı.

Bazı kişilerin kağıt toplayan hurdacının dışarı çıktığını, bazılarının da içeride olduğunu söylediğini dile getiren Bahadır, "AFAD, itfaiye ve belediyenin arama ve kurtarma ekipleri burada çalışıyoruz. AFAD'ın köpekleri geldi. Dinleme cihazları getirildi. Yıkılan binanın altında kimse olup olmadığına bakılıyor. Yıkılan bina yandaki 7 katlı binanın 4 katının yan duvarına biraz hasar vermiş. Orada da yaralı ve ölüm vakamız yok, sadece maddi kayıp var. Tüm ekipler çalışıyoruz. Yıkılan binanın altında bir insan var mı, araştırıyoruz." dedi.

"BİNA ÇÖKMÜYOR, YAN YATIYOR"

Bahadır, AFAD'ın verdiği ilk bilgiye göre enkaz altında hiç kimsenin olmadığını, hafriyat kaldırılarak araştırmaya devam edildiğini söyledi. Binanın ruhsatını 1991'de aldığını belirten Bahadır, "Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın yarın da yıkımı planlanmış. Görgü tanıkları, binanın giriş katından demirlerin alındığını söylüyorlar. Ondan dolayı bina yana doğru yatıyor. Bina çökmüyor, yan yatıyor. Binanın etrafında güvenlik şeridi var ama satmak adına her şeyi alıyor insanlar. Binanın bugün yıkılmasının, yan yatmasının nedeni bu. Bunun doğru olma ihtimali vardır diye düşünüyorum." diye konuştu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, ilçede bulunan yaklaşık 22 bin binanın yüzde 35'inin 1999 Marmara Depremi'nden sonra dönüşüme uğradığını, bina stoğunun 3'te birinin yeni olduğunu söyledi. İlçedeki binaların 3'te 2'sinin ise eski olduğuna işaret eden Bahadır, "Geldiğimizden beri 10 aydır Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile beraber kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık. İnsanları ikna etmeye, yani "Mezar evlerde oturacağınıza gelin eviniz küçülsün, imkanlarınız ölçüsünde katkı sağlayın, yenileyin." diye gayret ediyoruz. 40 yıldır böyle kurulmuş. Orada biraz sıkıntımız var. Arkadaşlarımızı ikna edemiyoruz ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımız bize söz verdi. Eğer ada bazlı 5 dönüm civarında birleşirse, kat artışı değil metrekare artışı vererek bir kolaylık sağlayacağız ve yenilenmesine gayret edeceğiz. Kentsel Dönüşüm Ofisi kurduk. Özellikle arkadaşlarımız apartman sakinlerine çizim yaparak gösteriyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Hükümetimizin verdiği kira ve taşıma yardımı gibi imkanlar var. Vatandaşlarımızı bir an öne dönüşüm için ikna etmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA