Bahçelievler Belediyesi’nden kaçak moloz dökümü açıklaması

Bahçelievler'de yıkım ve tadilat yapılan binalardan çıkan inşaat molozlarının boş bir araziye döküldüğü haberleri üzerine belediyeden açıklama geldi. Açıklamada ilgili alanda yapılan incelemenin ardından alanı kullanan ve inşaat atıklarının dökülmesine müsaade ettikleri belirlenen işletmeye 5326 sayılı kabahatler kanununun 41. maddesi uyarınca 4 Bin TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Bahçelievler'de bir arazinin moloz yığınlarıyla doldurulduğu görüntülerinin yer aldığı haberin ardından Bahçelievler Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu'nun görüntüleri incelediği ifade edilirken görüntülerin ihbar kabul edildiği belirtildi. Açıklamada ise "Söz konusu haberler üzerine konu incelenmiş ve görüntüler ihbar kabul edilerek harekete geçen zabıta ekiplerimiz, etrafı çevrili ve giriş çıkışı kontrollü olan özel mülk konumundaki ilgili adrese giderek yasal işlem yapmışlardır. Boş alanı otopark olarak kullanan işletmeye, alana inşaat atıklarının dökülmesine müsaade ettikleri için 5326 sayılı kabahatler kanununun 41. maddesi uyarınca 4 Bin TL idari para cezası uygulanmıştır. İlgili iş yeri, konuya ilişkin daha hassas davranılması konusunda yasalar çerçevesinde uyarılmış, gereklerini yerine getirmediği takdirde daha yüksek miktarlarda para cezası ve farklı yasal müeyyidelerin uygulanacağı kendilerine yazılı ve sözlü olarak tebliğ edilmiştir" dendi.

Kaynak: İHA