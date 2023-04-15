Bahçelievler D 100 karayolunda makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı

Bahçelievler D 100'de Plakası belirlenemeyen bir otomobil karayolu üzerinde makas atarken diğer iki otomobilin kaza yapmasına sebebiyet verdi zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

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Bahçelievler D 100 karayolunda makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı

Bahçelievler'de makas attığı iddia edilen sürücünün neden olduğu zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 00.30 sıralarında D-100 karayolu Bahçelievler mevkii Ankara istikametinde gerçekleşti. Plakası belirlenemeyen bir otomobil karayolu üzerinde makas atarken diğer iki otomobilin kaza yapmasına sebebiyet verdi. Kaza yapan otomobillerden biri emniyet şeridinde bulunan yol yardım aracına arkadan çarparken yol yardım aracı durduğu yerde arkadan çarpmanın etkisiyle önündeki çekiciye çarptı. Diğer otomobil ise bariyerlere vurarak ters döndü.

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ZİNCİRLEME KAZAYA 4 OTOMOBİL KARIŞTI

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıların ilk müdahalesini yaptı. Yapılan müdahaleler sonucunda 4 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle D-100 karayolu Bahçelievler mevkiinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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