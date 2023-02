Bahçelievler depreme dayanıklı mı? Bahçelievler'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Bahçelievler Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

Bahçelievler’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

Bahçelievler için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 17 ile 3 bin 892 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 66 ile 15 bin 483 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 17 ile 3 bin 901 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

Bahçelievler depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Bahçelievler genelinde çok ağır hasarlı 796, ağır hasarlı 1490, orta hasarlı 5 bin 668, Hafif hasarlı ise 9 bin 686 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADI ÇOK AĞIR

HASARLI AĞIR

HASARLI ORTA

HASARLI HAFİF

HASARLI BAHÇELİEVLER 81 147 488 752 CUMHURİYET 47 87 362 680 ÇOBANÇEŞME 62 125 469 751 FEVZİ ÇAKMAK 37 71 276 470 HÜRRİYET 56 105 432 757 KOCASİNAN MERKEZ 71 151 611 1.088 SİYAVUŞPAŞA 88 143 521 922 SOĞANLI 74 126 537 1.059 ŞİRİNEVLER 105 171 592 945 YENİBOSNA MERKEZ 74 162 553 796 ZAFER 101 202 827 1.466 TOPLAM 796 1.490 5.668 9.686

Bahçelievler'de ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADI CAN KAYBI

SAYISI AĞIR YARALI

SAYISI HASTANEDE TEDAVİ

SAYISI HAFİF YARALI

SAYISI BAHÇELİEVLER 185 99 480 838 CUMHURİYET 97 53 254 459 ÇOBANÇEŞME 83 44 217 393 FEVZİ ÇAKMAK 70 36 180 326 HÜRRİYET 128 69 335 601 KOCASİNAN MERKEZ 148 83 394 723 SİYAVUŞPAŞA 220 117 567 989 SOĞANLI 189 101 491 875 ŞİRİNEVLER 230 122 592 1.028 YENİBOSNA MERKEZ 71 41 193 352 ZAFER 212 114 558 1.015 TOPLAM 1.633 879 4.261 7.599

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Bahçelievler geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADI GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI

HANE SAYISI BAHÇELİEVLER 6.193 CUMHURİYET 3.989 ÇOBANÇEŞME 3.437 FEVZİ ÇAKMAK 2.848 HÜRRİYET 4.906 KOCASİNAN MERKEZ 6.969 SİYAVUŞPAŞA 6.781 SOĞANLI 6.850 ŞİRİNEVLER 6.563 YENİBOSNA MERKEZ 3.588 ZAFER 9.075 TOPLAM 61.199

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Bahçelievler ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Bahçelievler Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Bahçelievler’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Bahçelievler Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.