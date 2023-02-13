Bahçelievler depreme dayanıklı mı? Bahçelievler'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem ardından yeniden konuşulmaya başlanan büyük İstanbul depremi için İBB tarafından İstanbul'da yer alan 39 ilçe için olası kayıp tahminleri yayınlandı. Yayınlan kitapçıkta Bahçelievler depreme dayanıklı mı? Bahçelievler deprem bölgesi mi, Deprem riski nedir? Bahçelievler’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var? tüm bu sorular yanıtlanmış oldu.

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Bahçelievler depreme dayanıklı mı? Bahçelievler'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Bahçelievler Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

Bahçelievler’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

bahcelievler1.jpg

Bahçelievler için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 17 ile 3 bin 892 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 66 ile 15 bin 483 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 17 ile 3 bin 901 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

bahcelievler2.jpg

Bahçelievler depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Bahçelievler genelinde çok ağır hasarlı 796, ağır hasarlı 1490, orta hasarlı 5 bin 668, Hafif hasarlı ise 9 bin 686 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADIÇOK AĞIR
HASARLI		AĞIR
HASARLI		ORTA
HASARLI		HAFİF
HASARLI
BAHÇELİEVLER81147488752
CUMHURİYET4787362680
ÇOBANÇEŞME62125469751
FEVZİ ÇAKMAK3771276470
HÜRRİYET56105432757
KOCASİNAN MERKEZ711516111.088
SİYAVUŞPAŞA88143521922
SOĞANLI741265371.059
ŞİRİNEVLER105171592945
YENİBOSNA MERKEZ74162553796
ZAFER1012028271.466
TOPLAM7961.4905.6689.686

Bahçelievler'de ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADICAN KAYBI
SAYISI		AĞIR YARALI
SAYISI		HASTANEDE TEDAVİ
SAYISI		HAFİF YARALI
SAYISI
BAHÇELİEVLER18599480838
CUMHURİYET9753254459
ÇOBANÇEŞME8344217393
FEVZİ ÇAKMAK7036180326
HÜRRİYET12869335601
KOCASİNAN MERKEZ14883394723
SİYAVUŞPAŞA220117567989
SOĞANLI189101491875
ŞİRİNEVLER2301225921.028
YENİBOSNA MERKEZ7141193352
ZAFER2121145581.015
TOPLAM1.6338794.2617.599

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Bahçelievler geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADIGEÇİCİ BARINMA İHTİYACI
HANE SAYISI
BAHÇELİEVLER6.193
CUMHURİYET3.989
ÇOBANÇEŞME3.437
FEVZİ ÇAKMAK2.848
HÜRRİYET4.906
KOCASİNAN MERKEZ6.969
SİYAVUŞPAŞA6.781
SOĞANLI6.850
ŞİRİNEVLER6.563
YENİBOSNA MERKEZ3.588
ZAFER9.075
TOPLAM61.199

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Bahçelievler ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Bahçelievler Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Bahçelievler’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

bahceliever3.jpg

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Bahçelievler Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.

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