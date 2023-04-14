Bahçelievler'de 6 katlı binanın kolonu patladı! Bina'nın yıkımına başlandı!

Bahçelievler'de dün gece saatlerinde 6 katlı bir binanın kolonları patladı ve binanın 3 milimetre kaydığı öğrenildi. Bina sakinleri evlerinden boşaltılırken belediye ekipleri yıkım çalışmalarına başladı.

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Bahçelievler'de 6 katlı binanın kolonu patladı! Bina'nın yıkımına başlandı!

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı Şahin Apartmanı sakinleri, dün akşam saatlerinde bodrum kattaki kolonlardan ses geldiği yönünde emniyete ve belediyeye ihbarda bulunmuş, boşaltılan binada 3 milimetre kayma olduğu tespit edilmişti. Bina sakinler ise evlerinden tahliye edilerek otellere yerleştirilmişti. Binada oturanlar değerli eşyalarını tahliye ederken, yıkım için de çalışma başlatılmıştı. Binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Kepçe de yıkım için olay yerine getirildi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından binanın yıkım çalışmalarına başlandı.

Bahçelievler'de 6 katlı binanın kolonu patladı! Bina'nın yıkımına başlandı!

BELEDİYE BAŞKANI BÖLGEYE GİDEREK BİLGİ ALDI

Hasarlı bina hakkında bilgi almak isteyen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır yetkililer ile görüştü. Burada basın mensuplarına konuşan Bahadır, dün akşam bir ihbar aldıklarını belirterek, "Ekiplerimiz gelip baktı, gerçekten kolonda çatlama var. Öyle olunca kayıt yaptık. Dün akşam 60 dakikada 3 milim kaydı bina, sabaha kadar da 1 milim kaydı. Biz binayı dün akşam zaten boşaltmıştık. Yukarıdaki komşularımızı otellere, misafirhanelere yerleştirdik. Dükkanları da boşalttık ve arkasında iki tane daha apartman var. Bitişik nizam olduğu için onları da boşalttık. Şu anda sabaha kadar bina 4 milim kaydığı için bir yıkım gerçekleştireceğiz. Kontrollü bir şekilde yıkacağız. Bu arada vatandaşlarımıza içeride tabii ki malları var, eşyaları var, nüfus kağıdı, pasaportu var. Esnaf arkadaşlarımızın onlara kontrollü olarak 10 dakikalık, 10 dakikalık asansörle yukarı çıkıp hemen çok acil değerli evrak ve eşyalarını almalarına müsaade ediyoruz. Diğer arkadaki iki binaya da bakacağız. Onlar da büyük ihtimalle 99 depremi öncesi, 99’dan önceki yönetmelik yani eski oldukları için onlar da çürük çıkacak. Onları da daha sonra yıkacağız. Amacımız burada kimseye zarar gelmesin, hiçbir vatandaşımıza, Bahçelievlerli komşularımız enkaz altında kalmasın, deprem bölgesinde olduğu gibi olmasın diye gayret ediyoruz" ifade etti.

Bahçelievler'de 6 katlı binanın kolonu patladı! Bina'nın yıkımına başlandı!Bahçelievler'de 6 katlı binanın kolonu patladı! Bina'nın yıkımına başlandı!

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