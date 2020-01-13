Bahçelievler'de bir otomobilde patlama

BAHÇELİEVLER'de içinde 3 gencin bulunduğu bir otomobilde küçük çaplı patlama meydana geldi. Otomobilde bulunan 3 kişiden 2'si tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken biri ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Orhan Veli Sokak'ta meydana geldi. Park halinde içinde 3 gencin bulunduğu otomobilde henüz bilinmeyen bir sebepten patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobilde yangın olmadığını patlamanın küçük çaplı olduğunu belirledi.

2 GENÇ TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobil içinde bulunan 2 genç tedbir amaçlı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken bir kişi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ekipler, patlamanın yaşandığı otomobilde incelemelerde bulundu.

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Kaynak: DHA