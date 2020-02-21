İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Bahçelievler'de büyük yangın

Bahçelievler'de büyük yangın

BAHÇELİEVLER Yenibosna Merkez Mahallesi Kavak Sokak'ta alt katları okul son iki katının ise tekstil atölyesi olduğu öğrenilen 6 katlı binada yangın çıktı.

Bahçelievler'de büyük yangın

BAHÇELİEVLER Yenibosna Merkez Mahallesi Kavak Sokak'ta alt katları okul son iki katının ise tekstil atölyesi olduğu öğrenilen 6 katlı binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle İstanbul'un birçok ilçesinden olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların sonucunda kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT