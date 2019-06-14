Bahçelievler'de çevre seferberliği başladı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler Belediyesi, ilçede gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle çevre seferberliği başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temizlik, ilaçlama, park ve bahçelerin elden geçirilmesi için görevliler çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ilçede gerçekleştirilen etkinliklerle çevre duyarlılığına dikkati çekti. Etkinlik kapsamında, Çamlık Caddesi'ni hortumla yıkayan Bahadır, her mevsim yeşil olma özelliğine sahip "İleks" ağacını mahallede yaşayan çocuklarla birlikte dikti.



Gelecek nesillere daha temiz bir dünya ve güzel bir Bahçelievler bırakmak istediğini ifade eden Bahadır, vatandaşlara çevre bilinci kazandırmak istediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık" projesine değinen Bahadır, şunları kaydetti:

"Bu projeyle mümkün olduğunca çöpleri sıfır atığa indirmek istiyoruz. Bir başlangıç hamlesi olarak 2 apartmana bir konteyner bırakıyoruz. Dışarıda sokağa çöp atılma kavramını uzaklaştıracağız. Zaten bizim vatandaşımızda çevre duyarlılığı, çöp bilinci vardır. Bunu daha da artırmak istiyoruz. Çöp konteyner sayımızı artırıyoruz, yıkıyoruz ve daha güzel bir Bahçelievler daha yaşanılabilir bir İstanbul için hep birlikte çalışıyoruz. 17 yıllık iktidarımız tabi ki çok başarılıydı. Binali Başkanımız ile daha da güzelleştireceğimize inanıyoruz. Birlikte çevre bilinci oluşturacağımıza inanıyorum."



Kaynak: AA