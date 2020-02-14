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BAHÇELİEVLER'DE ÇÖKEN BİNADA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bahçelievler'de, daha önce boşaltılan 7 katlı bina çöktü. Çökmesinin ardından enkaz altında arama kurtarma çalışmaları yapıldı.

BAHÇELİEVLER'DE ÇÖKEN BİNADA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bahçelievler'de, daha önce boşaltılan 7 katlı bina çöktü. Çökmesinin ardından enkaz altında arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Enkaz altında kimsenin olmadığı değerlendirilirken, enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Enkaz kaldırma çalışmalarından görüntüler

Kaynak: DHA




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