BAHÇELİEVLER'DE ÇÖKEN BİNADA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Bahçelievler'de, daha önce boşaltılan 7 katlı bina çöktü. Çökmesinin ardından enkaz altında arama kurtarma çalışmaları yapıldı.
Bahçelievler'de, daha önce boşaltılan 7 katlı bina çöktü. Çökmesinin ardından enkaz altında arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Enkaz altında kimsenin olmadığı değerlendirilirken, enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Enkaz kaldırma çalışmalarından görüntüler
Kaynak: DHA
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