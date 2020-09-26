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  3. Bahçelievler'de gasp dehşeti! Dövdükleri kişiyi 7 metre yükseklikten dereye attılar

Bahçelievler'de gasp dehşeti! Dövdükleri kişiyi 7 metre yükseklikten dereye attılar

İstanbul Bahçelievler'de restoran sahibini araba alım satımı bahanesiyle dışarı çıkartan 4 kişi, şahsı dakikalarca darp ettikten sonra metrelerce yükseklikten derece atıp ölüme terk etti. O dehşet anları saniye saniye bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Bahçelievler'de 7 Temmuz günü bir restoran sahibini gasp etmek isteyen 4 kişi, restoran sahibine önce şiddet uyguladı sonra 7 metre yükseklikten dereye attı. 4 saldırgandan 2'si için yakalama kararı çıkartıldı.

İddiaya göre, Bahçelievler'de 4 kişi bir restoran sahibini araba alım satımı bahanesi ile dışarı çıkardı. Dışarı çıkardıkları restoran sahibinden para isteyen 4 kişi, daha sonra darp etmeye başladı. Restoran sahibini darp eden saldırganlar daha sonra yaklaşık 7 metre yükseklikten dere yatağına attı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır şekilde yaralanan restoran sahibi çevredekiler tarafından çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Restoran sahibine dehşeti yaşatan 4 saldırgandan ikisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen saldırganlar, çıkartıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Bahçelievler'de gasp dehşeti! Dövdükleri kişiyi 7 metre yükseklikten dereye attılar

2 SALDIRGAN İÇİN YENİDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Daha sonra savcılık 2 saldırgan için yeniden yakalama kararı çıkartıldı. Saldırganların birinin yakalanması için çalışma sürerken, 1 kişinin de de askerde olduğunu öğrenildi.

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