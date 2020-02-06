BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCUDAKİ SOYGUNCU DEHŞETİNDEN YENİ GÖRÜNTÜLER

-Şüphelinin kuyumcuyu sırtından bıçaklama anı kamerada

BAHÇELİEVLER'de elinde bıçakla kuyumcuya giren şüpheli, altınları vermemek için direnen kuyumcuyu sırtından yaralayarak kaçtı. Şüphelinin, içeride kuyumcuyu sırtından bıçaklaması ve kuyumcu ile boğuşma anları da kameraya yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Bahçelievler, Cumhuriyet Mahallesi Bağcılar Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde bıçakla kuyumcu dükkanına giren bir şüpheli, kuyumcuyu bıçakla tehdit ederek altınları almak istedi. Altınları vermek istemeyen kuyumcu ile şüpheli arasında arbede yaşandı. Şüpheli elindeki bıçakla kuyumcuyu sırtından yaraladı. Yaralanan kuyumcu, kapıdan çıkarken yakaladığı şüpheliyle boğuştu.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan kuyumcuyu ambulansla çevredeki bir hastaneye götürdü.

"BAĞIRIYORDU, ELİNDE BIÇAK VARDI"

Burada esnaf olan görgü tanığı Serkan Kızıltaş olayı şöyle anlattı:

"İçeri girdiğimde bağırıyordu. Elinde bıçak vardı. Soyguncu beni görünce benim peşime koşmaya başladı. Elime fırlatmak için ayakkabı aldım. Tekrar içeriye girdim. Soyguncu kaçtı. Kuyumcuyu sırtından yaraladığını gördüm. Bilinci yerindeydi ama yaralıydı."

KUYUMCUYU SIRTINDAN BIÇAKLAMA ANLARI KAMERADA

Şüphelinin, içeride kuyumcuyu sırtından bıçaklaması ve kuyumcu ile boğuşma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, müşteri gibi içeri giren şüpheli bir süre sonra tezgahın arkasına geçiyor. Burada kuyumcuyu sırtından bıçaklıyor. Dışarıdan birileri içeri girmeye çalışınca şüpheli elinde bıçakla dışarı doğru kaçıyor. Yaralı kuyumcu kapıda şüpheliyi yakalıyor ve ikili arasında boğuşma yaşanıyor. Şüpheli peşinden gelmeye çalışanlara elindeki bıçakla saldırıyor. Şüpheli daha sonra koşarak kaçıyor.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipleri, şüphelinin Orhan A. olduğunu belirledi. Ayrıca şüphelinin, olayın ardından aynı mahalledeki bir otoparkta kıyafetlerini değiştirip, Kocasinan Mahallesi'nde bulunan kendisine ait iş yerine gittiği tespit edildi. Şüpheli Orhan A., kendine ait iş yerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Şüphelinin müşteri gibi kuyumcuya girişi

-Tezgahın arkasına geçerek kuyumcuyu bıçaklaması

-Dışarıdan birileri gelince kaçmaya çalışması

-Yaralı kuyumcunun yakalayıp onunla boğuşması

-Şüphelinin kaçarken dışarıdakilere saldırması

AKTÜEL

-Kuyumcudan görüntü

-Olay yeri inceleme çalışması

-Polis ekipleri

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA