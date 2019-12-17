Bahçelievler’de on binlerce lale soğanı dağıtıldı

Bahçelievler Belediyesi tarafından dünyadaki küresel ısınmaya dikkat çekmek ve bireylerde çevre bilinci oluşturmak amacıyla vatandaşlara on binlerce lale soğanı dağıtıldı.

Bahçelievler Belediyesinin her yıl geleneksel olarak sürdürdüğü lale soğanı dağıtımı bu yıl da devam etti. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın da katıldığı lale dağıtımlarının dünkü adresi Soğanlı Meydanı oldu. Dünyadaki küresel ısınmaya dikkat çekmek, bireylerde çevre bilinci oluşturmak amacıyla yaklaşık 30 bin adet lale soğanı vatandaşlara dağıtıldı. Lale soğanı dağıtımı ilçenin farklı noktalarında devam etti. Dağıtımdan memnun kalan vatandaşlara belediyenin çalışmalarından memnun kaldıklarını belirterek teşekkür etti.

"Bahçelievler'deki yeşil bilincini arttırmak adına küçük bir çalışma yaptık"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Buradaki amaç toplumdaki artan çevre bilincini Cumhurbaşkanımızın onun eşinin dediği gibi yüksek seviyelere çıkarmak. Şuanda Türkiye'mizde 20 yıl öncesine kıyasla yeşil oranı arttı. Bahçelievler'de de aynı şekilde arttı. Biz de yeni dönemde Bahçelievler'deki yeşil bilincini arttırmak adına küçük bir çalışma yaptık. Burada lale dağıtıyoruz. Bunu yetiştirecekler, çocuk bunu yetiştirecek, evdeki küçük kardeşimiz, büyük insan yetiştirecek ne olacak bu bilinç artacak toplumda çevre bilinci çiçeğe karşı ağaca karşı bilinçlenme olacak ve Bahçelievler'imiz daha güzel olacak" dedi.

"Biz belediyenin çalışmalarını seviyoruz"

Belediye'ye teşekkür eden Cemile Aslan ise "Biz belediyenin çalışmalarını seviyoruz, hizmeti güzel gayet memnunuz Allah razı olsun. Laleler çok güzel ben çiçeği çok severim en sevdiğim de laledir" dedi.

Kaynak: İHA