Bahçelievler'de park halindeki midibüs yandı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler’de yanan park halindeki midibüs kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Efe Sokağı’nda bulunan park halindeki midibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri olay yerinde bir süre inceleme yaptı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.





Kaynak: AA