Bahçelievler'de spor salonunda yangın

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler’deki bir spor salonunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Soğanlı Mahallesi Alpay Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın girişindeki spor salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle spor salonunda hasar oluştu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA