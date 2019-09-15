Bahçelievler'de Tuğçe Kandemir konseri

BAHÇELİEVLER Belediyesi tarafından düzenlenen "Kadın El Emeği Festivali" Tuğçe Kandemir konseri ile sona erdi. Gençler, konserde doyasıya eğlendi

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen, "Kadın El Emeği Festivali" Tuğçe Kandemir konseri ile sona erdi. Kadınların el emeği ile ürettikleri ürünlerin pazarlarda yer alabilmesi amacıyla düzenlenen, festival, 10 Eylül'de başladı. Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen festivalde 6 gün boyunca kadınların el emeği ile ürettikleri takı, örgü, ahşap eşyalar, çanta, keçe işleri, oyuncak bebeklerin kurulan stantlarda satışı sağlandı. Festival kapsamında gündüzleri stantlarda kadınların yapmış olduğu ürünler satılırken akşamları ise alanda kukla oyunları ve hokkabaz gösterileri gerçekleştirildi.

DOYASIYLA EĞLENDİLER

Etkinliğin finali ise Tuğçe Kandemir, konseri ile yapıldı. Konseri, başta Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır olmak üzere yüzlerce genç dinledi. Başkan Bahadır, gençlerle birlikte Tuğçe Kandemir'in şarkılarına eşlik etti. Konserde gençler doyasıya eğlendi.

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DHA