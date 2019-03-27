Bahçelievler’e "Çankaya Evi" geliyor

Anıtpark Çankaya Evi'nin düzenlediği Türk halk müziği konserine katılan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Anıtpark Çankaya Evi'nin fiziki koşullarının yoğun ilgi nedeniyle yetersiz kaldığını belirterek, yeni dönemde iki bölgeye de hizmet verebilecek yeni bir Çankaya Evi'ni Bahçelievler'de hizmete açacakları müjdesini verdi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankayalılara 5 yıllık süreçte gerçekleştirdiği projelerini ve yeni dönemde yapılacak çalışmaları anlatmaya devam ediyor. Vatandaşlarla her fırsatta bir araya gelen Taşdelen, son olarak Anıtpark Çankaya Evi'nin düzenlediği Türk halk müziği konserinde Anıttepe, Emek ve Bahçelievlilerle Yılmaz Güney Sahnesi'nde bir araya geldi. Çankaya'nın en eski semti olan Bahçelievler ve çevresinin ilçenin gözbebeği olduğunu vurgulan Taşdelen, yeni dönemde de bölgeye yatırımların devam edeceğini kaydetti. Anıtpark Çankaya Evi'nin fiziki koşullarının yoğun ilgi nedeniyle yetersiz kaldığını söyleyen Taşdelen, yeni dönemde iki bölgeye de hizmet verebilecek yepyeni Çankaya Evi'ni Bahçelievler'de hizmete açacaklarını söyledi. Bahçelievler'e yapılacak yeni evin ilçenin en büyük ve güzel Çankaya Evi olacağını bildiren Taşdelen, "Anıttepe, Bahçeli ve Emek bölgesinde yeni dönemde daha da önemli proje ve çalışmalara imza atacağız" şeklinde konuştu.

"Atamıza yakışır şekilde çalıştık, çalışacağız"

Son 5 yılda Çankaya'nın refahı için gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Taşdelen, "Atatürk'ün ilçesi ve Başkent'in kalbi olan Çankaya'da Atatürk'e yakışır şekilde çalıştık. Vatandaşlarımızın parasını namus bilerek ve belediyemizi tek kuruş borçlandırmadan en güzel hizmetleri ürettik. Beş yıllık yeni dönemimizde yorulmadan çalışmaya ve halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda yeni projelerimizi Çankayalıların hizmetine sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Anıtpark Çankaya Evi Türk halk müziği öğretmenleri ve kursiyerlerine de teşekkür eden Taşdelen, çok kısa bir sürede hayata geçirdikleri koro ile pek çok yerde çok sayıda konsere imza atacaklarını söyledi.

Yeni dönem çalışmaları kapsamında Çankaya'daki sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmeyi sürdüren Taşdelen, konser öncesinde Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Ankara Sivas Dernekleri Federasyonu, Rize Fındıklılılar Derneğinde vatandaşlarla buluştu. 5 yıllık başkanlık döneminde hayata geçirdiği projeleri ve çalışmaları anlatan Taşdelen, kreşlerden parklara, kültür merkezlerinden yeni çöp sistemine, Çankaya Evleri'nden yüzme havuzlarına kadar yeni yapılan birçok hizmeti rekorlarla birlikte ilçeye kazandırdıklarını belirtti. Taşdelen, Çankaya sokaklarının ve kaldırımlarının baştan aşağı yenilendiğini kaydetti.

Konserin ardından da ziyaretlerini sürdüren Taşdelen, son olarak Gündoğmuş ailesinin Keklikpınarı'ndaki evlerine misafir oldu. Gündoğmuş ailesinin komşularının da geldiği buluşmada çay içip koyu bir sohbete giren Taşdelen, keyifli bir zaman geçirdi. Ülke gündeminden Çankaya'da yeni dönemde yapacaklarına kadar birçok konuda görüşlerini paylaşan Taşdelen'e ev halkı yerel seçimlerde başarılar diledi. Çankaya Evleri'nden kültür gezilerine, tesislerden sosyal yardımlara kadar başkanın yapmış olduğu hizmetlerden övgüyle söz eden Kasım Gündoğmuş, bu hizmetlerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA