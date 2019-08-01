Bahçeli'nin davetine iyi parti'den çok sert cevap geldi

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, kurultay öncesi İYİ Partililere yaptığı geri dönüş çağrısını "art niyetli bir hamle" olarak tanımladı ve "çaresizlik göstergesidir, ayıptır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3-4 Ağustos'ta İYİ Parti'nin 4. Olağanüstü Kurultayı'nın yapılacağını hatırlatarak, "Çağrım şudur, fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisine dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir." ifadesini kullanmıştı.

Bahçeli, Twitter'den yaptığı açıklamada, "MHP'den kopan dava arkadaşlarımız 25 Ekim 2017'de İYİ Parti'yi kurmuşlardır. Ancak geçmişte birlikte yürüyüp, beraberce mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızın önemli bir kısmı aradıklarını bulamamışlar veya kenara itilmişlerdir. Yola çıkılanlar yolda bulunanlara değişilmiştir." ifadesine yer verdi.

"CHP ve HDP ile ittifak hiçbir vicdan sahibi ülküdaşımın kabullenemeyeceği bir gaflet olarak hafızalara kazınmıştır." diyen MHP "Her ne yaşandıysa geride kalmış, herkes için ders niteliğinde olmuştur. Hadiseleri film şeridi gibi gözümüzün önüne getirdiğimizde bundan hiçbir şahsiyet ve karakter sahibi dava arkadaşımın memnuniyet duymayacağı açıktır, bu kapsamdaki kanaatim de çok güçlüdür." demişti.

'Kafa karışıklığının bir göstergesi'

Yazılı bir açıklama yayımlayan İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı ise "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın bu yaklaşımı her şeyden önce ciddiyetten uzaktır" dedi.

"Bir partinin genel başkanının, kurumsal bir başka partiye, kurultayından iki gün önce böylesine art niyetli bir hamlede bulunması, çaresizlik göstergesidir, ayıptır." şeklinde konuşan" Paçacı "Bugüne kadar mensuplarına "İllet-Zillet", adına da "İP" diyen Sayın Bahçeli'nin, her zamanki gibi tavır değiştirerek, bu kez 'İYİ Partili kardeşlerim' diyerek hitap etmesi, kafa karışıklığının da bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Paçacı "Dilinin düzelmiş olması ise Türk demokrasisi açısından sevindirici bir durumdur." dedi.

Paçacı açıklamasına "Bahçeli'yi ciddiyete, Sicili temiz olmak kaydıyla, Türkiye için İYİ bir şeyler yapmak isteyenleri de partimize davet ederiz." sözleriyle son verdi.