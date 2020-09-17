Bahçeli,"Türk Tabipler Birliği kapatılsın" dedi, jet hızıyla cevap geldi

Koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamalarla vatandaşları salgına karşı uyaran ve alınması gereken önlemler konusunda tavsiyelerde bulunan Türk Tabipler Birliği hakkında MHP lideri Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Yazılı açıklama yapan Bahçeli, Türk Tabipler Birliğinin kapatılmasını, yöneticilerinin ise tutuklanmasını istedi.

Bahçeli'nin çıkışına Türk Tabipler Birliğinden açıklama geldi. Tabipler Birliğinin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada,"Türk Tabipleri Birliği tarihin süzgecinden günümüze ulaşan iyi hekimlik değerlerinin vazgeçilmez temsilcisidir.Giderek şiddetlenen ve binlerce insanımızın, onlarca hekim ile sağlık çalışanının ölümüne neden olan COVID-19 salgınının her aşamasında Türk Tabipleri Birliği bütün enerjisini insanlarımızın sağlık ve yaşam hakkını savunmak için harcamıştır.Türk Tabipleri Birliği’nin salgına yönelik bilimsel verilere dayanan uyarı ve önerileri toplumun sağlık ve yaşam hakkı için kamuoyu ile paylaşması evrensel, yasal ve etik sorumluluğudur. COVID-19 salgınında kaybettiğimiz meslektaşlarımızı siyah kurdele ile anmak ve başka kayıplar olmasın diye çabalamak ise kaybettiklerimize ve yakınlarına karşı vefa borcumuzdur.Türk Tabipleri Birliği ve hekimler dün olduğu gibi bugün de ve yarın da bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye devam edeceklerdir.TTB Merkez Konsey üyeleri olarak sözlerimizin arkasında, görevimizin başındayız. " ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türk Tabipler Birliğinin kapatılmasını istemişti.Bahçeli açıklamasında "Türk Tabipleri Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır. Virüsle mücadeleye hesapsız ve art niyetsiz devam eden vatansever bilim insanlarımızdan oluşacak bir müteşebbis heyet kurulmalı, rezaletin, hıyanetin ve Türkiye husumetinin kara sayfası kapatılmalıdır. Artık Türk Tabipleri Birliğine sabır ve tahammül gösterilmesi imkansızdır." ifadelerini kullanmıştı.