Bahçesaray-Hizan ve Gürpınar-Başkale yolu ulaşıma kapatıldı

Van'ın Gürpınar-Başkale ile Hizan-Bahçesaray yolları ulaşıma kapatıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van-Bahçesaray kara yolunun çığdan dolayı kapalı olması nedeniyle Bahçesaray ilçemize ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlanıyordu. Hizan-Bahçesaray yolu 17.02.2020 (bugün) 18.00 ile 07.00 saatleri arasında Bitlis Valiliğince çığ tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Ayrıca Gürpınar-Başkale kara yolu Güzeldere Geçidi bugün saat 17.30 itibariyle yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı" denildi.

Kaynak: İHA