Bahçesaray'da açan ters laleler karla bir başka güzel -2

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çiçek açan ters laleler, yağan karın altında kaldı. Laleler, nisan karı ile buluşunca ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Van'ın Bahçesaray İlçesi'nde kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı Doğanyayla Mahallesi'nde yetişen ve "hüznün çiçeği" olarak bilinen, nesli koruma altındaki ters laleler, yağan nisan karının altında kaldı. Lalelerin, kar ile buluştuğu görüntüler ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

15 günlük ömürleriyle Doğu Anadolu'da uzun geçen kış mevsiminin bittiğini müjdeleyen ters laleler Van, Hakkari ve Şırnak'ta yetişiyor.

Kaynak: DHA