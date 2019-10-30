Bahçeşehir Koleji evinde mağlup

Bahçehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası D Grubu 2'nci maçında Romanya temsilcisi Oradea'ya evinde 71-66 mağlup oldu.

Türkiye'yi FIBA Avrupa Kupası'nda temsil eden Bahçeşehir Koleji, gruptaki ilk mağlubiyetini aldı. 2'nci maçında evinde Romanya ekibi CSM CSU Oradea'yı konuk eden İstanbul temsilcisi, sahadan 71-66 mağlup ayrılarak 2'nci maçında ilk mağlubiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji'nde Trae Golden 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, deplasman ekibinde Dragan Zekovic 16 sayıyla mücadele etti.

SALON: Akatlar

HAKEMLER: Anastasios Manos (Yunanistan), Nir Meirson (İsrail), Vasileios Pitsilkas (Yunanistan)

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Golden 24, Altan Erol 3, Mathiang 11, Hardy, Johnson 16, Can Altıntığ 2, Clark 8, Alper Özcan, Hadi Özdemir, Doğan Şenli 2

ORADEA: Richard 6, Watson 12, Barnette 11, Valeika 5, Zekovic 16, Broussard 5, Markovic 14, Baciu 2, Fometescu

1'İNCİ PERİYOT: 23-17

İLK YARI: 42-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-50

Kaynak: DHA