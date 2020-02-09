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  3. Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe Beko: 79-100

Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe Beko: 79-100

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Golden 28, Hardy 5, Jones 14, Hadi Özdemir, Mathiang 14, Clark 18, Alper Özcan, Thomas Akyazılı, Doğan Şenli

Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe Beko: 79-100

SALON: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Can Mavisu, Polat Parlak

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Golden 28, Hardy 5, Jones 14, Hadi Özdemir, Mathiang 14, Clark 18, Alper Özcan, Thomas Akyazılı, Doğan Şenli

FENERBAHÇE BEKO: Westermann 15, De Colo 26, Nunnally 16, Williams 5, Thomas 8, Ahmet Düverioğlu 2, Berkay Candan, Ali Muhammed 2, Melih Mahmutoğlu 26

1'İNCİ PERİYOT: 19-24

İLK YARI: 37-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-76

ING Basketbol Süper Ligi 19'uncu hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 100-79 yendi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko 15'inci galibiyetini elde ederken Bahçeşehir Koleji ise 13'üncü mağlubiyetini aldı.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA




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