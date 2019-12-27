Bahçeşehir Koleji İskenderun Kampüsü yeni yerleşkesine taşınıyor

Bahçeşehir Koleji İskenderun Kampüsü'nün 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yeni yerleşkesine taşınacağı bildirildi. Çift Dilli Eğitim uygulanacak kampüsün yeni yerleşkesinin duyurulduğu basın toplantısında, kampüsün yeni yerleşkesinde Anadolu ve Fen Lisesinin de bulunacağının bilgisi verildi.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji İskenderun Kampüsü'nün 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yeni yerleşkesine taşınması sebebiyle basın toplantısı düzenledi. Dağ, konuşmasında İskenderun'un eğitim potansiyelinin yüksek bir şehir olduğuna vurgu yaparak, "Bahçeşehir Koleji olarak buradaki yüksek potansiyele sadece sayısal olarak bakmıyoruz. Buranın genç nüfusu, değerleri ve kapasitesi ile çok yüksek bir donanıma sahip olduğunu biliyoruz. Öğrencilerimize, çocuklarımıza ve gençlerimize çok güveniyoruz. Nitekim bu potansiyeli ülkemizi gelişmiş ülkeler seviyesine getirebilecek potansiyel olarak görüyoruz. Biz 27 yıldır geleceğimizi yetiştiriyoruz ve bundan da gurur duyuyoruz" dedi.

"Eğitimde çok ciddi bir akademik alt yapı oluşturulmalı"

"Biz öğrencilerimizi evrensel bilim ve teknolojinin tüm süreçlerini bilen ve üretebilen öğrenciler olmalarını istiyoruz" diyen Dağ, "Öğrencilerimizi her yönü ile gelişebilen, kendi potansiyeli ne ise bunun daha da üzerine çıkabilen ve bulunduğu şehrin, ülkenin, dünyanın değerlerine de sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz. Bu açıdan eğitimde çok ciddi bir akademik alt yapı oluşturulması ve yatırım yapılması lazım. Biz bu nedenle İskenderun'u tercih ettik ve yanılmadığımızı görüyoruz. Karşılığında öğretmenlerimizden, öğrencilerimizden ve velilerimizden akademik anlamda çok iyi başarılar alıyoruz. İskenderun'a değer katacağımızı ve İskenderun'un çok daha iyi yerlerde olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Yeni kampüsümüzde Anadolu ve Fen Lisesi de olacak"

Eğitimde yeni hedeflerinin olduğuna vurgu yapan Dağ, "Türkiye'de 12 yıldır kodlama ve robotik eğitimi veriyoruz. 5 yaşından itibaren öğrencilerimizi kodlama ile tanıştırıyoruz. Bu konuda iki yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bizim uygulamalarımızın raporlarını istedi. Şu anda devlet okullarında robotik ve kodlama dersleri var. Bu bizim için övünç kaynağı. Çünkü biz bu yeni eğitim modelini hem özel hem de devlet okullarında uygulanmasını sağlayabiliyoruz" şeklinde konuştu. Dağ, İskenderun'da 2020-2021 eğitim döneminde Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi kademelerinin de bulunacağını ekledi.

Kaynak: İHA