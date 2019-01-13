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  3. Bahçeşehir Koleji - İstanbul BŞB: 103-86

Bahçeşehir Koleji - İstanbul BŞB: 103-86

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Harris 26, Yiğitcan Turna 7, Rautins 17, Hadi Özdemir, Slaughter 6, Can Altıntığ 15, White 19, Preldzic 13, Cevat Alper Özcan

Bahçeşehir Koleji - İstanbul BŞB: 103-86

SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Harris 26, Yiğitcan Turna 7, Rautins 17, Hadi Özdemir, Slaughter 6, Can Altıntığ 15, White 19, Preldzic 13, Cevat Alper Özcan

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Mehmet Yağmur 12, Holloway 26, Bekir Sabri Karlı, Babic 10, Semih Erden 20, Ali Berent Kavaklıoğlu, Mert Gizir, Ramazan Tekin 2, Sabahattin Can Göndür, Minchev 16

1'İNCİ PERİYOT: 22-14

İLK YARI: 51-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-56

5 FAUL: 38.31 Sabahattin Can Göndür (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci haftasında Bahçeşehir Koleji sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 103-86 mağlup etti.

DHA

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