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  3. Bahçeşehir Koleji - Ventspils: 78-77

Bahçeşehir Koleji - Ventspils: 78-77

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Trae Golden 20, Can Altıntığ, Hardy 4, Johnson 4, Mathiang 15, Clark 24, Jones 9, Hadi Özdemir 2

Bahçeşehir Koleji - Ventspils: 78-77

SALON: Akatlar Arena

HAKEMLER: Luis Castillo (İspanya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Sergei Beliakov (Rusya)

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Trae Golden 20, Can Altıntığ, Hardy 4, Johnson 4, Mathiang 15, Clark 24, Jones 9, Hadi Özdemir 2

VENTSPILS: Shorts 16, Luther 9, Kaufmanis 18, Gulbis 6, Zakis 7, Cavars 12, Washpun 6, Berzins, Gluditis, Vitols 3

1'İNCİ ÇEYREK: 15-22

İLK YARI: 36-46

3'ÜNCÜ ÇEYREK: 58-62

FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında Letonya'nın Ventspils ekibini 78-77 mağlup etti. Toplam averaj üzerinden yarı finale çıkan takımın belli olacağı eşleşmede 2'nci maç, 11 Mart Çarşamba günü Letonya'da oynanacak.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA




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