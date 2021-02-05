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Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim üyesi alımı 2021!

Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru ne zaman ve nasıl yapılır? Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alımı şartları neler? Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. Şartlar arasında Yabancı Dil Yeterliliği, KPDS, ÜDS, YDS puan şartı gibi detaylar yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...

Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim üyesi alımı 2021!

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILIR?

Başvurular 3 Şubat 2021 itibariyle alınmaya başladı. Başvurular 17 Şubat'a kadar devam edecek.

Başvuru Yeri: Bahçeşehir  Üniversitesi  İnsan  Kaynakları  Daire  Başkanlığı  Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No. 4 Beşiktaş İstanbul
Tel: (212) 381 58 52, (212) 381 58 69

ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSU GENEL ŞARTLAR NELER?

1.  Adayların  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma  Yönetmeliği'nin  ilgili  maddeleri,  Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Eğitim- Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657   sayılı   Devlet   memurları   Kanunu'nun   48.   maddesindeki   genel   koşullar,   Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.

2. Yabancı Dil Yeterliliği
a)  Üniversitemiz  Öğrenim  Dili  İngilizce  olan  bölümlerine  başvuracak  adayların  eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez  öğretim  üyesi  olarak  başvuracak  adayların  KPDS,  ÜDS,  YDS  veya  YÖK  tarafından  kabul edilen  eşdeğer  İngilizce  sınavlarından  asgari  80  puan  almış  veya  23.03.2016  tarih  29662  sayılı Resmî  Gazete’  de  yayınlanan  yönetmeliğin  8.  Maddesinin  7.  Fıkrası  a,  b,  c  ve  ç  koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
b) Türkçe Öğretim Yapan Bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri  bölümlerine  yapılacak  başvurularda  KPDS,  ÜDS,  YDS  veya  YÖK  tarafından  Kabul edilen  eşdeğer  İngilizce  sınavlarından  asgari  55  puan  almış  veya  23.03.2016  tarih  29662  sayılı Resmî  Gazete’  de  yayınlanan  yönetmeliğin  8.  Maddesinin  7.  Fıkrası  a,  b,  c  ve  ç  koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
3.  Yukarıda  belirtilen  koşullara  ek  olarak  başvurulan  kadroya  ilişkin  özel  koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.
4. Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme  sürecinde  açıklama  başlığı  altında  yer  alan  özel  şartları  sağlayanlar  öncelik kazanacaktır.

Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim üyesi alımı 2021!

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELER?

1.  Profesör,  Doçent  ve  Doktor  Öğretim  Üyesi  adaylarının,  bölümü, başvuracağı  alanı belirten ve İlan sıra numarasının yer aldığı bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği açıklanmış dosya ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilan (03/02/2021 – 17/02/2021) süresi içerisinde şahsen     veya    kurye     yoluyla     başvuruda    bulunmaları    gerekmektedir.    İlgili    Formlara bau.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.
2. YÖK Formatında detaylı özgeçmiş
3. Doçentlik belgesi,(Profesör ve Doçent Kadrosu Başvuruları için)
4.  Onaylı  diploma  fotokopileri  ve  gerekli  belgeler  (Lisans,  Yüksek  Lisans,  Doktora, Doçentlik)  asılları  ile  birlikte  getirildiğinde  diploma  onayları  yapılacaktır.  Yabancı  ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
5.   Yayın   Puan   Tablosu   (Detaylı   bilgi   ve   forma   https://bau.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)
6. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlayan belge
7. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.
8. Başvuru Dilekçesi (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.
9.  Adayların  tez,  bilimsel  çalışmalarını,  atıflarını,  yayınlarını  ve  araştırma  eserlerini kapsayan  1  takım akademik  dosya  ile  bu  çalışmaların  yer  aldığı,  Prof.  adayları  için  7  adet  CD veya USB, Doç. ve Dr. Öğr. Üyesi adayları için 4 adet CD veya USB teslim edeceklerdir.
10. 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
11. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süre içerisinde Şahsen veya Kurye yoluyla başvuruda    bulunmaları    gerekiyor. Belgesi eksik olan adayların başvuruları  kabul edilmeyecek. Başvuru    dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye  alınmaz ve kişi  bundan  doğan bir hak iddia  edemez.  

BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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