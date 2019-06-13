Bahçesinde 545 kök Hint keneviri yetiştirdi
ESKİŞEHİR'de evinin bahçesinde 545 kök Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen M.Y. (34), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
ESKİŞEHİR'de evinin bahçesinde 545 kök Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen M.Y. (34), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.Y.'nin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla eve baskın yapan polis ekipleri şüpheli M.Y.'yi gözaltına aldı. Bahçede yapılan incelemede ise 545 kök Hint keneviri ele geçirildi. Emniyetteki ifadesi alınan M.Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
DHA
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