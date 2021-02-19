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  3. Bahçesinde yetiştirdiği bitkiyi yiyerek zehirlenen iş adamı hayatını kaybetti

Bahçesinde yetiştirdiği bitkiyi yiyerek zehirlenen iş adamı hayatını kaybetti

Söylenenlere göre evinin önünde kendi yetiştirdiği bitkiyi koparıp kökünden yemesi sebebiyle zehirlenen iş dünyasının tanınan ismi Sezai Bayhan hayatını kaybetti.

Bahçesinde yetiştirdiği bitkiyi yiyerek zehirlenen iş adamı hayatını kaybetti

İddiaya göre iş dünyasının tanınan isimlerinden olan Sezai Bayhan, bahçesinde yetiştirdiği bitkiyi yiyince zehirlenerek hayatını kaybetti.

İş adamı ve 4 çocuk babası olan 79 yaşındaki tanınan iş adamı Sezai Bayhan, iddiaya göre evinin önünde yetiştirdiği bir bitkiyi kökünden koparıp yedi. Ardından fenalaşan iş adamı hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak Bayhan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bahçesinde yetiştirdiği bitkiyi yiyerek zehirlenen iş adamı hayatını kaybetti

Sezai Bayhan'ın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi amacıyla gönderildi. Ünlü iş adamının cenazesi otopsinin ardından toprağa verilmek için Bayburt'a gönderilecek.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

 

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