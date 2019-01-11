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Bahçesine kardan otomobil yaptı

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde çiftçi Hayrettin Aksu, evinin bahçesinde kardan otomobil yaptı.

Bahçesine kardan otomobil yaptı

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde çiftçi Hayrettin Aksu, evinin bahçesinde kardan otomobil yaptı.

Develi'de etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı ilçede 40 santimetreyi geçti. Derebaşı Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Hayrettin Aksu, evinin bahçesinde kardan otomobil yaptı. Aksu'nun, yaklaşık 2 saat süren çalışma ile yaptığı otomobil, görenlerin ilgisini çekti. Aksu, "Yağan kar sonrası kardan araba yapmayı düşündüm. Biraz karla eğleneyim istedim. Malum kış şartları olduğu için zaten şu an bir iş yapamıyoruz. Kardan yaptığım araç görenlerin de ilgisini çekti. Gelip fotoğraf çektirenler bile oluyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

DHA

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