Bahçeye baskın: 826 kök Hint keneviri ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine merkeze bağlı Şahinkaya köyünde bir eve operasyon düzenledi.
ÇORUM'da düzenlenen operasyonda, 826 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine merkeze bağlı Şahinkaya köyünde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, evin bahçesinde ekili vaziyette 826 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi A.İ. gözaltına alınırken, kenevir bitkilerine el konuldu.
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DHA
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